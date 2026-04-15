Accidente en la Ruta 34: un camión perdió el control y volcó su acoplado cargado con cerámica

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 619 entre Garza y Lugones. Testigos señalaron que el chofer habría perdido el control por el mal estado de la calzada.

Hoy 14:51

Un nuevo accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Nacional 34, donde un camión protagonizó un vuelco que generó preocupación en la zona. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 619, en el tramo comprendido entre Garza y Lugones.

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Según las primeras informaciones, el vehículo involucrado es un camión marca Volkswagen que transportaba cerámica. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control, lo que provocó el vuelco del acoplado.

Testigos que presenciaron el siniestro indicaron que el hecho habría sido consecuencia del mal estado de la calzada, una problemática que se repite en distintos sectores de esta importante vía nacional.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas de gravedad, aunque el tránsito en la zona se vio afectado mientras se realizaban las tareas para remover el acoplado.

Una ruta marcada por los accidentes

El episodio se suma a una seguidilla de siniestros registrados en la Ruta 34, lo que vuelve a poner en foco las condiciones de seguridad de este corredor vial.

Este domingo, un trágico accidente a la altura del ingreso a Antajé dejó como saldo la muerte de tres hinchas de Juventud Antoniana, generando profunda conmoción. El hecho volvió a encender las alarmas sobre la peligrosidad de la ruta.

A fines de marzo, en tanto, un choque frontal entre dos vehículos a la altura del kilómetro 555, entre Icaño y Real Sayana, provocó la muerte de tres integrantes de una misma familia. Días antes, también se había registrado el vuelco de un automóvil entre Real Sayana y Herrera, con varios heridos.

Estos antecedentes reflejan la reiteración de siniestros en la Ruta 34, una de las principales arterias del norte argentino, donde confluyen tránsito pesado, largas distancias y tramos con deficiencias estructurales.

Mientras tanto, conductores y vecinos insisten en la necesidad de mejoras urgentes en la infraestructura y mayores controles, con el objetivo de reducir los riesgos en una traza que continúa siendo escenario de accidentes frecuentes.