Vuelco fatal en la ruta 34 a la altura de Antajé: dos personas murieron y otras tres sufrieron heridas de gravedad

Hinchas de Juventud Antoniana regresaban de un partido en La Banda cuando su vehículo colisionó con un camión. Los heridos fueron trasladados a un centro de salud y su estado es reservado.

Hoy 00:54

Un trágico siniestro vial se registró durante la noche del domingo sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 735, en cercanías de la localidad de Antajé, donde dos personas perdieron la vida y otras tres resultaron gravemente heridas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho involucró a un automóvil en el que se trasladaban cinco personas, todas ellas hinchas de Juventud Antoniana, que regresaban hacia la provincia de Salta tras el empate 0 a 0 frente a Sarmiento de La Banda, por la fecha 4 del Torneo Federal A.

accidente Ruta 34

Por causas que se investigan, el vehículo habría colisionado con un camión y posteriormente volcó, dando varios tumbos sobre la cinta asfáltica, en un sector de la ruta que ya ha sido escenario de otros hechos trágicos.

Como consecuencia del violento impacto, dos ocupantes fallecieron en el acto, mientras que los otros tres, sufrieron heridas de diversa consideración.

En el lugar trabajaron de manera urgente ambulancias del SEASE y personal policial, quienes asistieron a los sobrevivientes y los trasladaron al Centro Integral de Salud La Banda, donde permanecen internados con pronóstico reservado.

Cabe destacar que el siniestro ocurrió en el mismo punto donde semanas atrás perdió la vida un efectivo policial en cumplimiento de sus funciones, lo que vuelve a poner en foco la peligrosidad del tramo en el kilómetro 735.

Durante varias horas, el tránsito estuvo parcialmente interrumpido para permitir las tareas de rescate y el retiro de los vehículos involucrados, mientras que efectivos de la Departamental de la zona avanzan con las pericias para determinar las causas mecánicas y circunstancias del choque.

En tanto, la noticia generó profunda conmoción en la comunidad de Juventud Antoniana en Salta, donde aguardan por la identificación oficial de las víctimas fatales y la evolución de los jóvenes hospitalizados.