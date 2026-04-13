Funcionarios de la Municipalidad participaron de la apertura distrital de Scouts Argentina en el Parque Sur

La ceremonia siguió luego con el ingreso de las banderas de ceremonia, la entonación del Himno nacional y un minuto de silencio en recordación de los scouts fallecidos.

Hoy 01:09

Funcionarios de la Municipalidad de la Capital participaron de la ceremonia de apertura del distrito scout argentina que se llevó adelante en las instalaciones del Parque Sur.

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Estuvieron presentes el secretario de Coordinación, Daniel Kobylañski, el director de Derechos Humanos Luis Sánchez y la subdirectora del área, Luisina Rivadeneira. También formaron parte, el secretario de Deportes de la Provincia Carlos Dapello, el presidente del Concejo Deliberante Humberto Santillán y la concejal Marta Arenas.

En el inicio del acto, se dio lectura al saludo enviado por la intendente Fuentes quien en su mensaje, destacó la labor que llevan adelante los scouts y como desde su lugar contribuyen de manera invaluable al desarrollo de niños y adolescentes, a quienes inculcan valores fundamentales de la sociedad como la solidaridad, el compromiso y el trabajo en equipo.

La ceremonia siguió luego con el ingreso de las banderas de ceremonia, la entonación del Himno nacional y un minuto de silencio en recordación de los scouts fallecidos.

Luego, el director distrital, Nelson Lizardo, dio la bienvenida a los presentes y agradeció especialmente a las autoridades por el acompañamiento a los scouts de la ciudad. A la vez que remarcó los proyectos, actividades y servicios que llevan a cabo cada una de las agrupaciones a lo largo del año.

El evento finalizó con una presentación artística y con una práctica de saludo de los scouts a las autoridades presentes



