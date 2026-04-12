EE.UU. bloqueará el tráfico marítimo de los puertos iraníes y escala la tensión en Medio Oriente

La medida comenzará a regir este lunes y alcanzará a buques de todas las naciones que operen con Irán. Se da tras el fracaso de negociaciones y en medio de un conflicto que ya impacta en el comercio global.

Hoy 19:23

Estados Unidos anunció que implementará un bloqueo total al tráfico marítimo que entre y salga de los puertos de Irán, en una medida que comenzará a aplicarse este lunes a partir de las 10 (hora del este), según informó el Comando Central estadounidense (CENTCOM).

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La disposición, ordenada por el presidente Donald Trump en el marco de la creciente confrontación con Teherán, afectará a embarcaciones de todas las nacionalidades que operen en puertos iraníes, tanto en el Golfo Pérsico como en el Golfo de Omán.

Sin embargo, las autoridades aclararon que no se verá afectada la libre navegación en el estratégico Estrecho de Ormuz para aquellos buques que se dirijan a destinos no iraníes, uno de los puntos clave del comercio mundial de petróleo.

En el comunicado oficial, el CENTCOM indicó que el bloqueo será aplicado de forma “imparcial” y recomendó a los marineros mantenerse atentos a los avisos de navegación y establecer contacto con las fuerzas navales estadounidenses en la zona.

Escalada tras el fracaso diplomático

La decisión se produce luego del colapso de recientes negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que buscaban reducir las tensiones tras semanas de conflicto en la región.

Según reportes internacionales, las conversaciones no lograron avanzar en puntos clave como el programa nuclear iraní y el cese de hostilidades, lo que derivó en una nueva fase de presión militar y económica por parte de Washington.

Desde Irán, en tanto, ya advirtieron que el bloqueo será considerado una medida hostil y anticiparon posibles represalias, lo que incrementa el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente.

Impacto global y tensión en una zona clave

El anuncio genera preocupación a nivel internacional debido a la importancia estratégica del Golfo y del Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Analistas advierten que cualquier interrupción prolongada del tráfico marítimo en la región podría impactar directamente en los precios de la energía y en la estabilidad económica global, en un contexto ya marcado por la incertidumbre geopolítica.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto, ante el temor de que la medida derive en un enfrentamiento abierto entre ambas potencias.