Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 ABR 2026 | 27º
X
Somos Deporte

Güemes no pudo con San Martín de Tucumán y cayó en el “Madre de Ciudades”

El Gaucho no tuvo una buena actuación y perdió por 2-0 como local ante el Santo tucumano.

Hoy 19:06

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en el interior santiagueño: hallan sin vida a una abogada y se investigan las causas del deceso
  2. 2. A partir de este lunes comenzará a funcionar la nueva línea de colectivos electricos de la Municipalidad
  3. 3. Güemes no pudo con San Martín de Tucumán y cayó en el “Madre de Ciudades”
  4. 4. Violento choque en la Ruta 92: un auto impactó contra una camioneta y su conductor terminó hospitalizado
  5. 5. Imbécil al volante: quiso asustar a un nene en bicicleta, lo atropelló y lo arrastró por el asfalto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT