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Güemes no pudo con San Martín de Tucumán y cayó en el “Madre de Ciudades”
El Gaucho no tuvo una buena actuación y perdió por 2-0 como local ante el Santo tucumano.
Hoy 19:06
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