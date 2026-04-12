Violento ataque en Loro Huasi: agredió a su pareja y terminó apuñalado en el cuello tras la defensa de la joven

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en una vivienda del departamento Río Hondo. El herido fue derivado al Hospital Regional y la mujer quedó demorada mientras avanza la investigación.

Hoy 20:24

Un violento episodio de violencia de género se registró durante la tarde de este domingo en la localidad de Loro Huasi, departamento Río Hondo, donde un joven resultó gravemente herido con un arma blanca en el cuello, tras agredir a su pareja dentro de una vivienda.

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El hecho se conoció luego de que Héctor David Alderete (20) ingresara en un vehículo particular al CIS Termas, presentando una herida cortopunzante en la región cervical izquierda. Tras ser asistido por los profesionales de la salud, se dispuso su derivación al Hospital Regional para una mejor evaluación por parte del servicio de cirugía.

De acuerdo con lo manifestado por su pareja, una joven de 20 años identificada como C.G., el hecho se produjo mientras el agresor se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas en el domicilio.

En ese contexto, el joven se habría tornado violento, provocando destrozos en la vivienda y agrediéndola físicamente con golpes de puño, además de impedirle retirarse del lugar. Ante esta situación, y en un intento por defenderse, la joven tomó un cuchillo y le asestó una herida en el cuello.

Tras el episodio, la mujer logró escapar y se refugió en la vivienda de un vecino, donde pidió ayuda.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría de Vinará, que realizó las actuaciones de rigor bajo las directivas del fiscal coordinador Gustavo Montenegro, quien dispuso la recepción de testimonios, la intervención de Criminalística y que la joven sea trasladada en calidad de demorada a la Comisaría Comunitaria N°6 de la Mujer y la Familia, mientras se avanza en el esclarecimiento del hecho.