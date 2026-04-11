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En vivo: River quiere estirar su racha y Racing va por la recuperación en un clásico que promete

El Millonario y la Academia se miden en un duelo que promete tras sus debuts en la Copa Sudamericana.

Hoy 18:47

Racing Club y River Plate se enfrentarán este domingo desde las 20.00 en el Cilindro, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Apertura. El equipo de Núñez llega tras su primer traspié en el ciclo de Eduardo Coudet, mientras que la Academia buscará hacerse fuerte como local para consolidarse en puestos de clasificación.

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