A partir de este lunes comenzará a la funcionar la nueva línea de colectivos electricos de la Municipalidad

Se trata de la línea E, que será operada por un equipo de mujeres, conectará distintos sectores de la ciudad y forma parte del programa de electromovilidad para reducir el impacto ambiental.

Hoy 20:03

La Municipalidad de Capital pondrá en marcha de manera experimental, a partir del lunes 13 de abril, la nueva línea de colectivos de transporte de pasajeros ciento por ciento eléctrica, que fuera presentada oficialmente el jueves último.

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La línea E será conducida por un equipo integrado por mujeres perteneciente a la planta de personal del municipio capitalino.

Las unidades cubrirán en su trayecto los nuevos sectores urbanizados en las zonas norte y sur de la ciudad, y los conectará con los centros comerciales, administrativos, de salud e instituciones educativas.

El recorrido, que es producto de un diseño a demanda, será de lunes a viernes en los horarios de 6 a 9.30 durante la mañana; de 11 a 15, al mediodía, y por la tarde/noche de 17 a 21:00. El precio del boleto será el mismo monto de las otras líneas, con la utilización de la misma tarjeta para viajar en el transporte público urbano.

Cabe destacar, que las unidades eléctricas no generan contaminación sonora y no emiten dióxido de carbono.

Esta nueva alternativa de tipo experimental del transporte de pasajeros forma parte del programa de Electro Movilidad, dentro de las políticas de cuidado del medio ambiente de la Municipalidad de la Capital.

El recorrido de ida será por: edificio de Parques y Paseos (barrio Independencia-Sector Parque del Rio), Calle Pública, Calle Pública, Río Salí, Los Lapachos, Boulevar Dique Frontal, Canal de la Patria, Dique el Bolsón, Mariquita S. de Thompson, Costanera Gobernador Juan F. Ibarra, Av. Alsina, Av. Pozo de Vargas, Diego de Rojas, Ejercito Argentino, Av. Rivadavia, Av. Roca (N), Ricardo Rojas, La Plata, Rotonda Santiago Apóstol El Mayor, Av. Núñez del Prado, calle sin nombre, Costanera Diego A. Maradona y Colectora Diego Maradona en el Barrio Aeropuerto.

La vuelta se hará por: colectora Núñez del Prado (sector altos del Golf), Aviador Máximo Adrián Sayago, Mal paso, Costanera Diego A. Maradona, calle sin nombre, Av. Núñez del Prado, Rotonda Santiago Apóstol El Mayor, Av. Roca (N), Juana M. Gorriti, Pedro P. Olaechea, Alsina, Costanera Gob. Juan F. Ibarra, calle sin nombre, Boulevard Dique Frontal, Juan José Díaz Gallo, Calle Pública, Mariquita S. de Thompson, Dique El Bolsón, Canal de La Patria, Boulevard Dique Frontal, Los Lapachos, Río Salí, Calle Pública, Calle Pública y edificio de Parques y Paseos (barrio Independencia-Sector Parque del Rio).