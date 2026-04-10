Condenaron a 18 años de prisión a un hombre que abusó de sus sobrinitas y se filmaba haciéndolo

Luis Fernando Pérez, de 63 años y oriundo del departamento Figueroa, fue hallado culpable de abusar sexualmente de dos niñas menores de edad y registrar los abusos con su propio celular.

Hoy 23:08

El Tribunal dictó este viernes una condena de 18 años de prisión contra Luis Fernando Pérez Águez, de 63 años, domiciliado en la localidad de La Bota, departamento Figueroa, tras ser encontrado culpable de abusar sexualmente de dos de sus sobrinas menores de edad y filmar los abusos con su teléfono celular.

El fallo fue adoptado por unanimidad por los vocales Rosa Falco, Sara Haron y Julio Carmelo Vidal.

Durante los alegatos, la fiscal Yésica Lucas acreditó que Pérez abusó con acceso carnal, en los términos del artículo 119, tercer párrafo del Código Penal, de dos niñas: una de entre 6 y 12 años, y otra de 8 o 9 años.

A eso se sumó la producción y tenencia de material pornográfico agravado, tipificado en el artículo 128 del mismo cuerpo legal, al haberse hallado en el celular del imputado registros que él mismo había generado durante los abusos.

Por estos delitos en concurso real, la fiscalía había solicitado una pena de 21 años de prisión. El Tribunal resolvió fijarla en 18 años, computándose el tiempo de prisión preventiva ya cumplido.