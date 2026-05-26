Allanamiento en fundación de Sáenz Peña por caso de abuso sexual

El Juzgado de Garantías de Sáenz Peña llevó a cabo un allanamiento en la Fundación 'Regreso al Padre' en el marco de una causa por supuesto abuso sexual, resultando en el secuestro de equipos y documentos relevantes para la investigación.

Hoy 03:40

El Juzgado de Garantías de Sáenz Peña ha emitido una medida judicial que permitió un allanamiento en la Fundación 'Regreso al Padre', en el contexto de una investigación sobre supuesto abuso sexual. Esta acción fue llevada a cabo con la intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N°4, liderada por el doctor Gustavo Rafael Valero.

El allanamiento se realizó el pasado viernes 22 de mayo, entre las 11 y las 18 horas, por parte de efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior de Sáenz Peña, quienes llevaron a cabo un operativo de seguridad en el barrio Puerta del Sol.

Durante el procedimiento, se encontraban presentes los detenidos vinculados a la causa, así como el fiscal interviniente, el ayudante fiscal encargado de la diligencia y personal especializado en criminalística, quienes realizaron diversas tareas técnicas y periciales en el lugar.

Los agentes realizaron una exhaustiva requisa en varias áreas de la fundación, especialmente en habitaciones y el comedor, logrando el secuestro de elementos cruciales para la investigación, como una CPU, una notebook, documentación personal, registros internos, formularios de abandono voluntario, contratos de internación y otros documentos administrativos.

Todos los elementos decomisados fueron debidamente identificados, ensobrados y resguardados bajo la supervisión del ayudante fiscal interviniente, asegurando la integridad de la evidencia recolectada.

El allanamiento concluyó con un resultado positivo, y los detenidos fueron nuevamente trasladados a la Comisaría Sexta de Sáenz Peña, donde permanecerán bajo custodia mientras avanza la investigación. El operativo fue supervisado por autoridades del Departamento de Investigaciones Complejas Interior, garantizando el cumplimiento de los procedimientos legales.