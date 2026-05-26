Roban 25 millones de pesos en el Outlet del Mueble de Santa Fe

Un robo millonario de 25 millones de pesos tuvo lugar en el Outlet del Mueble, ubicado en avenida Peñaloza al 9700, donde la policía investiga con imágenes de cámaras de seguridad.

Hoy 04:35

Esta mañana, los propietarios y empleados del Outlet del Mueble, situado en avenida Peñaloza al 9700, en barrio Altos de Noguera, llegaron al comercio y descubrieron que delincuentes habían robado una suma estimada en 25 millones de pesos.

De inmediato, los comerciantes realizaron la denuncia a la central de emergencias 911, lo que activó la respuesta de la Comisaría 27ª, cuyos oficiales preservaron el lugar hasta la llegada de peritos criminalísticos.

Simultáneamente, el personal policial actuante procedió a preservar la escena del ilícito, restringiendo el acceso al inmueble para evitar la alteración de posibles elementos de prueba, lo que es vital para la investigación.

Un aspecto clave en este caso es que el local cuenta con un sistema de cámaras de seguridad tanto en el exterior como interior, con al menos dos dispositivos orientados al sector donde se encontraba el dinero sustraído, lo que podría facilitar la identificación de los autores del robo.

La policía informó sobre el robo a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes comenzaron a coordinar acciones para esclarecer el hecho delictivo.

El fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue notificado y ordenó la identificación de posibles testigos en el barrio Altos de Noguera, además de requisar imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

El objetivo de estas acciones es determinar la existencia de registros fílmicos que permitan identificar a los delincuentes que llevaron a cabo este millonario robo durante el fin de semana, mientras que el fiscal dispuso la realización de los peritajes criminalísticos necesarios, llevados a cabo por especialistas de la área Científica de la PDI.