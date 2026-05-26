Fin de semana trágico en Jujuy: 70 alcoholemias y un muerto

Durante el último fin de semana en Jujuy, se registraron 70 casos de alcoholemia positiva y un trágico accidente que dejó un fallecido.

Hoy 02:23

La comisario Lorena Choque presentó el informe correspondiente al fin de semana en Jujuy, donde se impusieron un total de 833 actas de contravención por diversas infracciones, destacando que 70 conductores dieron positivo en controles de alcoholemia.

En el ámbito de la siniestralidad vial, se lamentó la pérdida de una vida en la localidad de Santa Clara, donde un motociclista falleció tras chocar contra un camión mientras intentaba esquivar un perro en la vía pública.

Además, la comisario Choque informó sobre el hallazgo de una pareja sin signos vitales en el barrio Santa Rita de la capital jujeña. Las primeras investigaciones sugieren que su fallecimiento fue causado por inhalación de monóxido de carbono tras encender un brasero para combatir el frío.

Otro hecho relevante es la investigación de un asalto que tuvo lugar en una estación de servicio en San Pedro. El personal de la Brigada de Investigaciones revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad y no descartan detenciones inminentes.

Un aspecto positivo que destacó la comisario fue la intervención de una oficial de la Unidad Regional 6, quien auxilió a un bebé de 11 meses en estado crítico. La rápida acción de la agente fue crucial para estabilizar al infante antes de su traslado al hospital San Isidro Labrador.

Finalmente, Choque alertó sobre las activaciones maliciosas del nuevo Tótem de Seguridad, situado en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Dorrego. Los responsables han sido identificados gracias a las cámaras del sistema 911, y se enfrentarán a sumarios administrativos y multas por contravenciones.