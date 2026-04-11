Accidente de tránsito dejó a un pasajero de Uber moto en grave estado

Ocurrió metros antes del ingreso al Puente Carretero en La Banda. Otro motociclista estaría involucrado.

Hoy 14:37

Una aparente maniobra para evadir un bache derivó en un accidente de tránsito con dos motocicletas involucradas, dos heridos y uno de ellos en grave estado, hecho ocurrido alrededor de las once de la mañana de este sábado.

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Según se pudo conocer, un hombre de apellido Diaz, conductor de la aplicación Uber trasladaba a un pasajero y se dirigía por Avenida Belgrano para atravesar el Puente Carretero hacia esta Capital.

Metros antes de llegar al lugar, se cruzó de carril otro motociclista, quien habría tratado de evitar un pozo en el pavimento, lo que provocó la caída del conductor de la aplicación y su pasajero.

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Como consecuencia de la caída y golpe, el pasajero sufrió graves heridas en su cabeza y una ambulancia lo traslado de urgencia al CIS Banda.

Mientras tanto el conductor de la aplicación sufrió golpes en su tobillo y pierna, siendo derivado al centro asistencial en otra ambulancia.