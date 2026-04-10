Video: asi fue el momento exacto del amerizaje de la nave Orión en el Océano Pacífico

La llegada de la cápsula con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen fue el punto final del primer viaje tripulado del programa Artemis.

Hoy 21:24

La misión Artemis II cerró este viernes una travesía histórica: la nave Orion reingresó a la atmósfera terrestre y amerizó con éxito en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, en California.

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La llegada de la cápsula con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen fue el punto final del primer viaje tripulado del programa Artemis y del primer sobrevuelo humano de la Luna desde la era Apolo.

El histórico viaje de diez días sirvió para que la NASA ponga a prueba sistemas clave para sus próximos vuelos de exploración profunda.

El regreso era uno de los momentos más delicados de toda la misión: Orion debía entrar a la atmósfera a más de 40.000 km/h, soportar temperaturas superiores a los 2700 grados y completar una secuencia precisa de frenado y despliegue de paracaídas antes del amerizaje.

El descenso se produjo después de la separación del módulo de servicio y de una fase de reentrada que incluyó una pérdida temporal de comunicaciones provocada por el plasma que se forma alrededor de la cápsula.

Luego, Orion abrió sus paracaídas y redujo la velocidad hasta tocar el agua en la zona prevista para la recuperación. Después del amerizaje, equipos de rescate de la Marina de Estados Unidos iniciaron las tareas para asegurar la nave y asistir a la tripulación.