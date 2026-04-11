Termas de Río Hondo: dos personas detenidas tras allanamiento por narcomenudeo

Durante el procedimiento se secuestraron envoltorios con cocaína, aparatos electrónicos y más de $300.000 en efectivo.

Hoy 12:15

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas lograron desarticular un punto de venta de estupefacientes, cuando llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Toro Yacu de la ciudad de Termas de Río Hondo, que culminó con la detención de dos personas y el secuestro de estupefacientes.

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Durante el operativo, desarrollado en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, los uniformados incautaron siete envoltorios de cocaína, con un peso total de 1,77 gramos, además de diversos elementos de interés para la causa.

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Entre ellos se secuestraron un teléfono celular marca Samsung y una tablet de la misma marca, dispositivos que serán sometidos a pericias para profundizar la investigación.

Asimismo, se procedió al secuestro de dinero en efectivo por la suma total de $343.200, presuntamente vinculado a la comercialización de sustancias prohibidas.

Como resultado del procedimiento, fue detenido un hombre de 27 años, mientras que una mujer de 29 años quedó vinculada a la causa bajo la modalidad de arresto domiciliario, ambos a disposición de la Justicia interviniente.