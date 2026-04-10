Por la reparación de un colector cloacal cortarán la calle Urquiza

La obra comenzará el lunes 13 de abril entre avenida Belgrano y 24 de Septiembre e implicará cortes y desvíos por tareas de gran complejidad.

Hoy 18:56

A partir del próximo lunes 13 de abril, comenzará una obra de reparación del colector cloacal sobre calle Urquiza, en el tramo comprendido entre avenida Belgrano y 24 de Septiembre, lo que implicará intervenciones de gran magnitud en la calzada y posibles complicaciones en el tránsito.

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Según se informó, los trabajos incluirán la rotura de la calzada y una excavación de aproximadamente cinco metros de profundidad, que se realizará en dos niveles. Además, se llevará adelante el proceso de tablaestacado y depresión de napa, tareas fundamentales para poder intervenir de manera segura en el sector afectado.

Una vez finalizada la etapa de reparación del tramo dañado, se procederá al relleno y compactación del suelo, seguido por la reconstrucción de la calzada con hormigón, para finalmente habilitar nuevamente la circulación vehicular.

El tiempo estimado de la obra es de tres semanas, por lo que se recomienda a los conductores y vecinos de la zona tomar precauciones y optar por vías alternativas mientras se desarrollen los trabajos.

Desde las autoridades solicitaron comprensión ante las molestias que pudieran generarse, destacando que la intervención es necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del sistema cloacal en ese sector de la ciudad.