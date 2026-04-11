Proyección estadística de la optimización del servicio de Justicia

La reunión de trabajo se concretó con jueces supervisores de estadísticas de cada Fuero y la responsable del Área de Estadística del Poder Judicial provincial.

Hoy 13:03

La directiva del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Federico López Alzogaray, orientada a efectivizar y agilizar los procesos que se desarrollan en los distintos ámbitos del Poder Judicial de Santiago del Estero, comienza a arrojar resultados positivos, conforme surge del análisis de las estadísticas elaboradas por los órganos jurisdiccionales.

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En efecto, los informes fueron expuestos en la mañana de hoy, durante el encuentro que el titular del STJ mantuvo con los vocales supervisores de estadísticas, oportunidad en la que se evaluaron indicadores vinculados a los tiempos y procesos de las causas en trámite y finalizadas.

En esta etapa, los resultados expuestos corresponden al Fuero Civil y Comercial, encontrándose en preparación los informes de los demás fueros, cuya presentación se realizará en lo inmediato.

La reunión se llevó a cabo en la Sala de Presidencia del Palacio de Tribunales y contó con la participación de los camaristas Dra. Analía Páez, en representación del Fuero Laboral, y de los Dres. Cristian Vittar y Federico Argibay Berdaguer, por los fueros Penal y Civil y Comercial, respectivamente. Asimismo, estuvo presente la responsable del Área de Estadística, Ing. Claudia Esper.

En continuidad con lo decidido por la máxima instancia judicial de la provincia a fines del año pasado, se trazó una línea de gestión orientada a brindar soluciones más rápidas y eficaces a los conflictos, en cumplimiento del estándar de plazo razonable.

Bajo esa premisa, se logró incrementar la cantidad de casos resueltos, tendencia que permitió reducir el atraso existente en las causas en transición.

Se fueron cumpliendo objetivos, tales como la desafectación de dos jueces del sistema de transición en el Fuero Civil, quienes fueron incorporados al Sistema de Oralidad, sin necesidad de ampliar el plantel de recursos humanos.

Actualmente, se trabaja en la medición integral de los resultados del sistema de Oralidad, abarcando todas las etapas del proceso: desde el ingreso del escrito inicial hasta su proveído, la audiencia preliminar, la audiencia de vista de causa y el dictado de la sentencia.

La sistematización de cada una de estas etapas permite obtener datos estadísticos objetivos, basados en resultados verificables, y no en apreciaciones subjetivas o sectoriales.

Cabe destacar que el sistema de auditorías implementado por el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero desde el año 2024 se concibe como un proceso de evaluación continuo y permanente.

Este mecanismo posibilita identificar eventuales demoras, corregir desvíos y optimizar la gestión judicial, en el marco de una política de mejora continua, que reconoce la necesidad de profundizar acciones y perfeccionar herramientas de gestión.

Asimismo, el sistema constituye una herramienta innovadora, en tanto anteriormente no existían mediciones sistemáticas de resultados, lo que resulta indispensable para mejorar la eficiencia del servicio de justicia.

Por otra parte, la Vocalía a cargo del Dr. López Alzogaray no registra actuaciones pendientes de resolución, conforme la información suministrada por la Secretaría Judicial, tanto en expedientes jurisdiccionales de los distintos fueros como en materia administrativa, propia de las Salas de Superintendencia y de Superintendencia del Notariado.