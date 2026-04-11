El concejo deliberante de Tilcara denuncia irregularidades en convenio bancario

El concejo deliberante de Tilcara expresa su preocupación por irregularidades en el convenio con el Banco Nación Argentina para la instalación de un cajero automático, priorizando el respeto a las normativas vigentes.

Hoy 14:19

El concejo deliberante de Tilcara ha emitido un comunicado en el que manifiesta su preocupación por las irregularidades relacionadas con el convenio firmado con el Banco Nación Argentina para la instalación de un cajero automático. En este contexto, el concejo aclara que no se opone a la instalación del cajero, sino que cuestiona el procedimiento institucional utilizado para llevar a cabo dicho convenio.

Según el comunicado, la preocupación surge a raíz de inquietudes planteadas por vecinos de la comunidad, quienes han alertado sobre posibles afectaciones a espacios laborales y han presentado documentación que respalda sus afirmaciones. Este contexto ha llevado al concejo a realizar un análisis exhaustivo de la situación y a ejercer su función de control.

El concejo deliberante hace referencia a la Ley N° 4466/89, específicamente en su Artículo 157 inciso m), que establece que el Intendente Municipal debe contar con autorizaciones del concejo para celebrar contratos que generen compromisos institucionales. Esto resalta la importancia de seguir los mecanismos legales establecidos para la ejecución de convenios.

En respuesta a la situación, el concejo ha remitido una nota formal al Departamento Ejecutivo solicitando la suspensión de la ejecución del convenio hasta que se cumplan los procedimientos legales pertinentes. El 8 de abril, el departamento ejecutivo respondió, enviando el convenio y justificando su posición bajo el Artículo 165 apartado f de la misma ley.

No obstante, el concejo considera que esta interpretación no es jurídicamente válida, ya que las facultades generales del ejecutivo no reemplazan el procedimiento específico indicado en el Artículo 157 inciso m), que regula la celebración de contratos. Este aspecto es fundamental para mantener el control institucional.

Además, el concejo subraya que el convenio implica obligaciones significativas que deben ser evaluadas en resguardo del interés público. Por lo tanto, el concejo reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a las instituciones.

El Honorable Concejo Deliberante de Tilcara continuará trabajando para asegurar que todas las decisiones que involucren a la comunidad se tomen de manera responsable, participativa y con seguridad jurídica.