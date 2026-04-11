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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 ABR 2026 | 27º
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En vivo: el sorprendente Independiente Rivadavia pone en juego su liderazgo ante Argentinos Juniors

La Lepra mendocina puede asegurar su pase a la fase final ante un Bicho que llega en racha y promete dar pelea.

Hoy 15:27
Independiente Rivadavia festejo

Este sábado desde las 15:30, el Estadio Bautista Gargantini será escenario de un partido determinante entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, por la fecha 14 del Torneo Apertura. El encuentro contará con el arbitraje de Darío Herrera y transmisión de ESPN Premium.

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