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En vivo: el Atlético de Madrid de los argentinos visita al Sevilla, en medio de una semana decisiva

El equipo del Cholo llega entonado tras vencer al Barcelona en Champions, pero con la mente dividida entre Europa, la Copa del Rey y LaLiga.

Hoy 15:28

Atlético de Madrid visitará este sábado desde las 21:00 a Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán, por la jornada 31 de LaLiga. El conjunto madrileño llega en un momento de euforia, tras vencer 2-0 al FC Barcelona en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

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