Desmantelan un centro de microtráfico en Villa Hipódromo con cocaína y dinero

La Policía de Investigaciones de Santa Fe desmanteló un centro de microtráfico en Villa Hipódromo, donde se incautaron casi un kilo de cocaína, más de 3,6 millones de pesos y miles de dólares en efectivo.

Hoy 04:26

En un operativo decisivo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, se desarticuló un importante centro de distribución de drogas en el barrio Villa Hipódromo, en la capital provincial. Este procedimiento se enmarca dentro de las políticas de lucha contra el microtráfico implementadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

La acción policial, que resultó en la detención de una mujer, se llevó a cabo tras una exhaustiva investigación relacionada con la infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737. La mujer fue identificada como un eslabón clave en la red de venta al menudeo en la zona oeste de la ciudad.

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron un total de 874 gramos de cocaína, que incluían dos trozos compactos y varios envoltorios. Esta cantidad representa una sustancia de máxima pureza que se encontraba lista para su distribución en el mercado local.

Además de la cocaína, se confiscaron 14 frascos de cogollos de marihuana que pesaban 409 gramos, así como ramas de cannabis y diez plantas de marihuana, lo que subraya el extenso alcance de las operaciones de microtráfico en la zona.

El operativo también resultó en la incautación de 3.637.400 pesos en efectivo, junto a 1.700 dólares estadounidenses, lo que pone de manifiesto el alto volumen monetario generado por la actividad ilícita. Entre los objetos confiscados, se encontraron balanzas, teléfonos móviles y municiones.

Entre los hallazgos también se destacaron 18 gallos de riña, cuya presencia se investiga en relación a la actividad delictiva. Las autoridades competentes evaluarán esta circunstancia para determinar posibles implicaciones legales.

Las investigaciones continúan bajo la supervisión de la Fiscalía interviniente, que está analizando el alcance de las actividades delictivas y las responsabilidades penales asociadas al caso, en un esfuerzo por erradicar el microtráfico en la región.