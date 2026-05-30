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Incendio de vehículo en Chaco por falla eléctrica en ruta 16

Un incendio provocado por una falla eléctrica destruyó un automóvil en Resistencia, Chaco, sin causar lesionados.

Hoy 03:27

En la noche del jueves, alrededor de las 23 horas, se registró un incendio en un automóvil en la colectora de la ruta 16, a la altura del kilómetro 11, en la zona norte de Resistencia, Chaco.

Los efectivos de la División Video Vigilancia fueron los primeros en tomar conocimiento del siniestro y rápidamente comisionaron personal policial y de la División Bomberos para atender la situación.

Al llegar al lugar, los agentes de la Comisaría Octava procedieron a resguardar la escena y establecieron un cordón de seguridad para evitar el acceso de vehículos y transeúntes.

Minutos después, los bomberos arribaron y comenzaron su tarea de extinción del fuego, garantizando la seguridad en la zona afectada.

El conductor del vehículo, que afortunadamente no sufrió lesiones, informó a los agentes que el incendio se originó debido a una falla eléctrica en el tablero del automóvil, lo que le llevó a abandonar el rodado.

Se iniciaron las actuaciones judiciales pertinentes en relación al incidente para determinar las circunstancias exactas del evento.

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