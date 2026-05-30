Incendio de vehículo en Chaco por falla eléctrica en ruta 16

Un incendio provocado por una falla eléctrica destruyó un automóvil en Resistencia, Chaco, sin causar lesionados.
En la noche del jueves, alrededor de las 23 horas, se registró un incendio en un automóvil en la colectora de la ruta 16, a la altura del kilómetro 11, en la zona norte de Resistencia, Chaco.
Los efectivos de la División Video Vigilancia fueron los primeros en tomar conocimiento del siniestro y rápidamente comisionaron personal policial y de la División Bomberos para atender la situación.
Al llegar al lugar, los agentes de la Comisaría Octava procedieron a resguardar la escena y establecieron un cordón de seguridad para evitar el acceso de vehículos y transeúntes.
Minutos después, los bomberos arribaron y comenzaron su tarea de extinción del fuego, garantizando la seguridad en la zona afectada.
El conductor del vehículo, que afortunadamente no sufrió lesiones, informó a los agentes que el incendio se originó debido a una falla eléctrica en el tablero del automóvil, lo que le llevó a abandonar el rodado.
Se iniciaron las actuaciones judiciales pertinentes en relación al incidente para determinar las circunstancias exactas del evento.