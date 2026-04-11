El riesgo país volvió a los 550 puntos por la tregua en Medio Oriente y alivia los planes del Gobierno

La tregua en el conflicto bélico llevó calma a los mercados internacionales y los bonos argentinos cerraron la semana en alza. Así, el indicador que elabora JP Morgan retrocedió casi 60 unidades en los últimos días.

Hoy 15:23

La frágil tregua en la guerra en Medio Oriente distendió por unos días la tensión financiera que afectaba a los mercados de todo el mundo. La Argentina se benefició con el mejor clima: los bonos subieron y el riesgo país anotó una baja de 58 unidades desde el nivel del lunes. Así, el indicador que elabora JP Morgan cerró la semana en 553 puntos, el menor valor desde el 11 de marzo.

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“La deuda soberana hard dollar inició su rally el miércoles, de la mano de un mayor apetito global por el riesgo. Así, en una semana la deuda argentina bajo legislación extranjera sube 2,9% y aquella bajo legislación local sube 2,2% en una semana. De este modo, se dio vuelta la baja del último mes: en lo que va del año, los Bonares acumulan una suba de 2,5%, mientras que los Globales muestran una leve caída de 2,3%“, detalló un informe de IEB difundido al cierre de la semana.

Esa mejora en el riesgo país despeja uno de los frentes de preocupación para el Gobierno de Javier Milei, que ahora tiene mejores condiciones en el caso de que quiera refinanciar vencimientos en el mercado internacional.

Los analistas de PPI destacaron que la compresión del riesgo país hasta 553 puntos, lo acercó cada vez más a la zona que posibilita el acceso a los mercados internacionales, que ubicaron en el rango que va de las 400 a las 450 unidades.

Por ahora, el equipo económico insiste en que no planea volver a emitir deuda en el exterior. Sin embargo, los analistas coinciden en que es una de las alternativas para enfrentar los vencimientos de este año y el próximo. “Entre 2026 y 2027 se concentran US$14.522 millones en vencimientos de Bonares y Globales”, calculó GMA Capital.

“El pequeño recorte en el riesgo país es una buena noticia si se tiene en consideración de que gran parte de la estrategia económica se sustenta, en el corto plazo, en la entrada de capitales”, indicó la consultora LCG.

Sin embargo, consideró que todavía el indicador está en valores muy altos, por lo que permanentemente habrá que monitorear si las entradas de divisas por agro y energía, junto con posibles nuevas emisiones de deuda soberana y corporativa, resultan suficientes para compensar las salidas por dolarización, pagos de deuda, pagos de servicios y compras de productos importados.

“Cada uno de estos elementos tiene una dosis importante de riesgos, y su dinámica dependerá del contexto global y de la estrategia cambiaria local”, indicaron los analistas de esa compañía.

Por lo tanto, para marcar la dinámica definitiva del riesgo país, los analistas e inversores analizarán los avances de las negociaciones entre Estados Unidos, Israel e Irán y las novedades que haya a nivel doméstico. La publicación del dato de inflación de marzo y un posible encuentro en Luis Caputo y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington encabezan la lista de acontecimientos previstos para la semana que viene.