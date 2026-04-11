Boca e Independiente, cara a cara en un clásico que promete en la Bombonera

El Xeneize defiende su invicto ante un Rojo en alza, en un duelo clave por la clasificación en el Apertura.

Hoy 07:10

Duelo de gigantes en La Bombonera. Este sábado desde las 19:30, Boca Juniors e Independiente protagonizarán una nueva edición del clásico, por la fecha 14 del Torneo Apertura. El encuentro será arbitrado por Andrés Merlos y televisado por TNT Sports.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto de la Ribera llega en un gran momento. Bajo la conducción de Claudio Úbeda, el Xeneize acumula un invicto de 10 partidos (5 triunfos y 5 empates) y viene de un debut exitoso en la Copa Libertadores, donde venció 2-1 a Universidad Católica. Con 20 puntos, Boca se ubica tercero en la Zona A y busca afianzarse en zona de clasificación.

Por su parte, el Rojo llega con la confianza en alza. El equipo de Avellaneda viene de ganar el clásico ante Racing Club por 1-0 y también avanzó a los 16avos de la Copa Argentina tras vencer a Atenas de Río Cuarto por 4-2. Actualmente, Independiente ocupa el octavo puesto con 17 unidades, cerrando los lugares de clasificación.

El partido también tendrá un condimento especial: será el regreso de Independiente a la Bombonera tras la victoria del año pasado, cuando eliminó a Boca en los cuartos de final del Apertura 2025.

Posible formación de Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Jorge Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Alan Velasco; Ángel Romero y Milton Giménez.

Probable formación de Independiente:

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Ignacio Malcorra, Facundo Valdez; Gabriel Ávalos.