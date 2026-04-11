El sorprendente Independiente Rivadavia pone en juego la cima ante Argentinos Juniors

La Lepra mendocina puede asegurar su pase a la fase final ante un Bicho que llega en racha y promete dar pelea.

Hoy 07:07

Este sábado desde las 15:30, el Estadio Bautista Gargantini será escenario de un partido determinante entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, por la fecha 14 del Torneo Apertura. El encuentro contará con el arbitraje de Darío Herrera y transmisión de ESPN Premium.

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La Lepra mendocina vive un presente soñado. Con 26 puntos en lo más alto de la Zona B, el equipo de Alfredo Berti está a un paso de asegurar su clasificación a la fase final. Incluso, dependiendo de otros resultados, podría sellar el objetivo aún sin ganar.

El envión no es casual: Independiente Rivadavia viene de un recorrido ascendente que incluyó el ascenso y un debut triunfal en la Copa Libertadores, consolidándose como una de las revelaciones del fútbol argentino.

Además, el cruce tiene un condimento especial: será el primer enfrentamiento tras la final de la Copa Argentina 2025, donde los mendocinos se consagraron campeones ante el Bicho, un recuerdo que estará muy presente en Mendoza.

A pesar del exigente calendario —con un próximo duelo ante Fluminense en Brasil—, Berti apostará por lo mejor disponible, buscando cerrar cuanto antes la clasificación.

Del otro lado, Argentinos Juniors llega como un rival de máxima exigencia. El equipo dirigido por Nicolás Diez acumula siete partidos invicto y cuatro victorias consecutivas, ubicándose en el tercer puesto y muy cerca de la cima.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Leonard Costa, José Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Sebastián Villa; Alex Arce.

DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Emiliano Viveros, Iván Morales, Hernán López Muñoz.

DT: Nicolás Diez.

Datos del partido