El Atlético de Madrid de los argentinos visita al Sevilla, en medio de una semana decisiva

El equipo del Cholo llega entonado tras vencer al Barcelona en Champions, pero con la mente dividida entre Europa, la Copa del Rey y LaLiga.

Hoy 07:08

Atlético de Madrid visitará este sábado desde las 21:00 a Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán, por la jornada 31 de LaLiga. El conjunto madrileño llega en un momento de euforia, tras vencer 2-0 al FC Barcelona en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

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Sin embargo, el equipo dirigido por Diego Simeone afronta una semana determinante. El martes buscará sellar su clasificación a semifinales en el Riyadh Air Metropolitano, y luego disputará la final de la Copa del Rey frente a Real Sociedad. Este contexto hace difícil que el Atlético tenga la cabeza exclusivamente en el torneo local.

En LaLiga, el Colchonero necesita recuperarse tras dos derrotas consecutivas (ante Real Madrid y Barcelona), que lo relegaron al cuarto puesto. Su objetivo ahora es, al menos, asegurar el tercer lugar, en una pelea que también involucra a Villarreal.

Pensando en la seguidilla, Simeone podría optar por una rotación importante, dando descanso a jugadores clave como Julián Álvarez o Marcos Llorente, y dándole minutos a futbolistas con menos rodaje. En ese contexto, nombres como Alexander Sørloth y Thiago Almada aparecen como protagonistas en ofensiva, mientras que el arco seguiría en manos de Juan Musso.

Del otro lado, Sevilla vive una realidad opuesta. El equipo ahora dirigido por Luis García Plaza atraviesa una racha negativa de cinco partidos sin ganar y se encuentra al borde de la zona de descenso. Con 31 puntos, apenas mantiene una mínima ventaja sobre los equipos comprometidos.

La necesidad de sumar es urgente para el conjunto andaluz, que buscará hacerse fuerte en casa para tomar aire en la lucha por la permanencia. Una victoria ante un rival de peso podría significar un punto de inflexión en su temporada.

Con objetivos muy diferentes, pero con mucho en juego, Atlético y Sevilla protagonizarán un duelo donde el contexto puede ser tan determinante como el rendimiento dentro del campo.