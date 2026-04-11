Estudiantes y Unión se enfrentan en La Plata con la cima en juego

El Pincha y el Tatengue chocan por la fecha 14 del Apertura en un duelo clave por el liderazgo de la Zona A.

Hoy 07:01

Estudiantes de La Plata y Unión de Santa Fe se medirán este sábado desde las 17:15 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 14 del Torneo Apertura. El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y transmisión de TNT Sports.

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El Pincha llega condicionado por la doble competencia, luego de su debut en la Copa Libertadores, donde igualó 1-1 ante Independiente Medellín en Colombia. El equipo de Alexander Medina había comenzado en ventaja con gol de Tiago Palacios, pero no pudo sostenerla.

En el torneo local, Estudiantes suma 21 puntos y se ubica como escolta de Vélez Sarsfield. Sin embargo, arrastra un presente irregular, con tres derrotas en los últimos cinco partidos, lo que podría llevar al DT a rotar jugadores pensando en el próximo duelo copero ante Cusco FC.

Del otro lado, Unión atraviesa un gran momento. El conjunto dirigido por Leonardo Madelón perdió solo uno de sus últimos nueve encuentros y viene de vencer 2-0 a Deportivo Riestra. Con 19 puntos, el Tatengue está cuarto y mantiene intacta la ilusión de pelear arriba.

El último cruce entre ambos fue el 14 de julio de 2025, con triunfo de Unión por 1-0, gracias a un gol de Mauricio Martínez.

Qué necesita cada uno para ser líder

El escenario es claro: el ganador puede quedar como puntero. Estudiantes llegaría a 24 puntos y superaría a Vélez, mientras que Unión alcanzaría esa línea y podría quedar líder por diferencia de gol.

Datos del partido: