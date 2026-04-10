Pese a la caída de audiencia, Amazon ratificó cinco temporadas de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”

La ambiciosa serie de Prime Video continuará su plan original impulsada por Jeff Bezos, con estrenos cada dos años y una tercera temporada prevista para fines de 2026.

Hoy 18:38

A la espera de que la temporada 3 complete su postproducción y aterrice en el servicio de streaming a finales de 2026, Jeff Bezos continúa con el plan preestablecido.

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A pesar del éxito de audiencia de El señor de los anillos: Los anillos de poder, la tasa de fidelización del público continúa preocupando a Prime Video. En su primera temporada, en 2022, tan solo un 45% del público internacional terminaba la serie, mientras los pronósticos apuntaban, al menos, a la mitad. Para más inri, la segunda temporada contaba con un descenso sustancial de espectadores, a la espera de ver qué sucede con el estreno de la tercera.

Si bien el público disminuía, esto afectaba positivamente a la ficción: aumentaba la tasa de aquellos que la veían hasta el final y también mejoraban las críticas. Esto no impedía que muchos elucubraran sobre si Los anillos de poder corría peligro, en plena era de cancelaciones en el streaming. Nada más lejos de la realidad.

Como gran enamorado de la obra de Tolkien, Jeff Bezos, fundador y presidente ejecutivo de Amazon, era uno de los grandes impulsores de esta adaptación, lo que explica el empeño de Prime Video.

"Mi abuelo fue quien me descubrió a Tolkien. Me conquistó inmediatamente, tenía unos 13 o 14 años. Me enamoré de la aventura, por supuesto, con el universo detallado, con las sensaciones de esperanza y optimismo, con la idea de que todo el mundo tiene un papel que desempeñar. Y estoy feliz de informar que ese ciclo continúa hoy en día. Mis hijos también se han convertido en fans de Tolkien", señalaba el magnate norteamericano.

A esto se suma el alto coste de producción, que ha hecho que se convierta en la serie más cara de la historia, con un presupuesto que podría alcanzar los 1.000 millones de dólares. Un coste que también se explica en la traslación del rodaje a unos decorados mayúsculos situados en los Shepperton Studios, cerca de Londres.

En esta impresionante cifra también se incluyen los acuerdos de compra de los derechos de adaptación, por los que una posible cancelación podría provocar una multa de hasta 20 millones de dólares por temporada planificada para los herederos del autor británico.

¿Cuántas temporadas tendrá 'Los anillos del poder'?

En mitad de este contexto, un nuevo informe de Lesley Goldberg para The Ankler -que cuenta con fuentes cercanas a la producción y menciona directamente a Peter Friedlander (director de Televisión Global de Amazon MGM Studios)- señala que el plan preestablecido continúa adelante.

Los anillos de poder contará con cinco temporadas y 50 episodios, como rezaba el acuerdo firmado inicialmente con los herederos del autor J.R.R. Tolkien, la editorial HarperCollins y New Line Cinema, esta última responsable de la aclamada trilogía de Peter Jackson. Aunque es poco probable que se produzcan los spin-offs rumoreados, debido al gasto que supone, independientemente de la continuación de la serie original.

"La serie todavía está bajo el halo mágico de Bezos", confirma Goldberg, quien señala que las siguientes temporadas se estrenarán cada dos años, con la tercera en Prime Video a finales de 2026. La Tierra Media aún tiene muchas historias que ofrecernos en Prime Video.