Independiente perfila el equipo para el clásico con Boca: un regreso y dos dudas

El Rojo visita al Xeneize este sábado en La Bombonera y Gustavo Quinteros define el once con algunas incógnitas.

Hoy 20:21

Independiente se prepara para un duelo clave ante Boca Juniors este sábado desde las 19:30 en La Bombonera, y su entrenador Gustavo Quinteros comienza a definir el equipo titular. El Rojo llega entonado tras ganar el clásico de Avellaneda frente a Racing Club en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

La principal novedad pasa por el regreso de Matías Abaldo, quien ya cumplió su fecha de suspensión y todo indica que volverá directamente al once titular, aportando velocidad y desequilibrio en ataque.

En cuanto a las dudas, una de ellas está en la delantera con Ignacio Pussetto, que se recupera de un traumatismo en la rodilla. El delantero ya trabajó a la par del grupo y podría integrar la lista de convocados, aunque no está confirmado. Si no llega, Facundo Valdéz seguiría como titular, con Maximiliano Gutiérrez como alternativa.

La otra incógnita está en el mediocampo, donde el DT define entre Lautaro Millán y Mateo Pérez Curci. Este último dejó muy buenas sensaciones tras su ingreso ante Racing y pelea por meterse desde el arranque en un partido de alta exigencia.

La probable formación de Independiente para el clásico:

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán o Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Facundo Valdéz o Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.