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Choque entre auto y moto dejó a una mujer herida frente al hospital Independencia

El accidente ocurrió en la intersección de Av. Belgrano y Bolivia. La víctima sufrió lesiones y fue asistida en el lugar.

Hoy 08:38

Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana en la intersección de avenida Belgrano y Bolivia, frente al Hospital Independencia, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta, dejando como saldo una mujer herida.

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De acuerdo a testigos, la víctima se desplazaba en el rodado menor y, tras el impacto, cayó sobre la cinta asfáltica, sufriendo lesiones leves que motivaron su asistencia en el lugar.

Por el momento, las circunstancias en las que se produjo el choque no fueron establecidas y son materia de investigación.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Quinta, que intervino para realizar las actuaciones correspondientes.

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