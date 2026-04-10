AFA define al árbitro del Superclásico: cuatro nombres en carrera

A menos de diez días del choque entre Boca y River, la Comisión de Árbitros analiza opciones con experiencia, proyección y hasta una posible sorpresa.

Hoy 20:00

A nueve días de una nueva edición del Superclásico, la Asociación del Fútbol Argentino ya comenzó a trabajar en la designación del árbitro para el duelo entre Boca Juniors y River Plate. Sin confirmación oficial, hay cuatro nombres que pican en punta: Darío Herrera, Nicolás Ramírez, Yael Falcón Pérez y Leandro Rey Hilfer.

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Dentro de este grupo, varios cuentan con proyección internacional y fueron considerados para el Copa del Mundo 2026, lo que eleva el perfil de los candidatos. La única ausencia de peso es la de Facundo Tello, quien quedó descartado tras sufrir una lesión en la rodilla derecha.

El que aparece como principal candidato es Darío Herrera, con una amplia trayectoria desde su debut en 2013. Dirigió más de 500 partidos, incluidos 42 de Boca, 34 de River y seis Superclásicos, entre ellos el recordado de 2015 marcado por el episodio del gas pimienta. Su historial muestra una leve ventaja para el Xeneize, con tres triunfos, contra uno de River y dos empates.

Por su parte, Yael Falcón Pérez también suma experiencia, aunque en menor medida. Estuvo al frente de 21 partidos de River y 18 de Boca, con dos cruces directos entre ambos en 2024: un empate y una victoria azul y oro en cuartos de final del Torneo Apertura.

El nombre que creció en consideración es el de Nicolás Ramírez, de gran presente en el ámbito local. En los últimos tres años dirigió nueve finales y ya tiene tres Superclásicos en su historial, con dos triunfos para River y uno para Boca. Sin embargo, su menor recorrido internacional podría jugarle en contra.

Finalmente, aparece como tapado Leandro Rey Hilfer, quien aún no dirigió ningún Superclásico. Su presente físico y su participación reciente en competencias internacionales lo posicionan como una alternativa sorpresiva, además de que ningún equipo podría objetarlo por antecedentes en este tipo de partidos.

La decisión final se conocerá en los próximos días, pero lo cierto es que la AFA ya mueve fichas para un partido que, como siempre, estará bajo la lupa y con máxima exigencia arbitral.