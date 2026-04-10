San Lorenzo piensa en Newell’s con una buena noticia y una baja obligada

El Ciclón prepara el duelo por el Torneo Apertura con Romaña recuperado y sin Tripichio por suspensión.

Hoy 21:00

San Lorenzo ya dejó atrás su debut internacional y puso el foco en el Torneo Apertura, donde enfrentará a Newell's Old Boys por la fecha 14. Luego del empate 1-1 ante Recoleta FC por la Copa Sudamericana, el plantel retomó los entrenamientos con la mirada puesta en el compromiso del domingo.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez se entrenó este viernes por la mañana con una jornada enfocada en la recuperación física, tras el desgaste del viaje y el partido copero. El entrenador todavía no definió el once titular, algo que comenzará a perfilar en la práctica de este sábado con trabajos tácticos.

La buena noticia pasa por la recuperación de Jhohan Romaña, quien ya se entrena a la par del grupo y podría volver al equipo luego de la molestia muscular que lo dejó afuera del último encuentro.

En contrapartida, la baja confirmada es la de Nicolás Tripichio, que no podrá estar por haber llegado al límite de cinco tarjetas amarillas. Si bien el mediocampista también arrastra una fractura en un dedo de la mano, la lesión no le impediría jugar, pero la suspensión lo margina del duelo en Rosario.

Ante este escenario, el cuerpo técnico deberá resolver su reemplazo, con Ignacio Perruzzi y Gonzalo Abrego como principales alternativas en el mediocampo.

El plantel volverá a entrenarse este sábado desde las 10:00, y luego del almuerzo partirá rumbo a Rosario para afrontar el encuentro del domingo a las 15:00 en el Estadio Marcelo Bielsa.

Con un regreso importante, una ausencia obligada y el equipo aún por definirse, San Lorenzo se prepara para un duelo clave en su objetivo dentro del campeonato.