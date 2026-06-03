La Municipalidad celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente con actividades abiertas en Plaza Libertad

La propuesta se desarrollará este viernes 5 de junio con acciones de concientización, ecocanje, caminatas saludables y actividades educativas. También se reconocerá al Colegio David McTaggart por sus 25 años de trayectoria.

Hoy 23:39

La Municipalidad de la Capital llevará adelante este viernes 5 de junio una jornada especial por el Día Mundial del Medio Ambiente en Plaza Libertad, con una amplia agenda de actividades destinadas a promover la conciencia ambiental y la participación ciudadana.

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La propuesta comenzará a las 9:30 y contará con la intervención de distintas áreas municipales que desarrollarán acciones educativas, recreativas y de sensibilización orientadas a vecinos de todas las edades. La iniciativa también contará con la participación del Colegio David McTaggart, institución que este año celebra sus Bodas de Plata.

Entre las actividades previstas, la Dirección de Niñez y Adolescencia realizará una jornada de ecocanje, mientras que la Dirección de Educación impulsará propuestas ambientales junto a los jardines de infantes municipales. A su vez, la Dirección de Desarrollo Social acompañará la jornada con la participación de emprendedores locales.

Por su parte, la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de la Tercera Edad y el Área de Deportes llevarán adelante una caminata saludable para adultos mayores y diversas acciones de concientización vinculadas al cuidado del ambiente y la promoción de hábitos saludables.

La actividad contará además con la presencia de la intendente Norma Fuentes, quien recorrerá los distintos espacios temáticos instalados en la plaza junto a funcionarios, docentes, estudiantes y vecinos que participen de la jornada.

Posteriormente, a las 11, en el sector de la Retreta, se realizará el acto central con la tradicional Promesa de Cuidado al Medio Ambiente, que estará a cargo de alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario del Colegio David McTaggart.

En ese marco, la jefa comunal entregará un reconocimiento institucional al establecimiento educativo en homenaje a sus 25 años de trayectoria y compromiso con la formación de niños y jóvenes de la ciudad.

Con esta propuesta, el municipio busca fortalecer la educación ambiental, promover conductas responsables y generar espacios de encuentro comunitario que contribuyan al cuidado del entorno y al desarrollo de una ciudadanía cada vez más comprometida con la sustentabilidad.