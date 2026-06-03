Tensión en La Libertad Avanza: fuertes reproches a Bullrich en una reunión de bloque

La jefa de la bancada libertaria en el Senado fue cuestionada por legisladores cercanos a Karina Milei luego de rechazar la decisión del Gobierno de retirar el pliego de Verónica Michelli para un cargo judicial.

Hoy 23:17

La interna dentro de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta este miércoles durante una reunión del bloque oficialista en el Senado, donde varios legisladores cuestionaron a Patricia Bullrich por su decisión de no acompañar la postura del Gobierno respecto al retiro del pliego de Verónica Michelli, propuesta para ocupar un cargo judicial.

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Según trascendió, los cruces se produjeron durante un encuentro que se extendió por casi tres horas y en el que se analizaron distintos temas vinculados a la estrategia parlamentaria del oficialismo. En ese marco, algunos senadores alineados con Karina Milei expresaron su malestar por la posición adoptada por la titular de la bancada.

Entre las voces más críticas se ubicó la senadora Nadia Márquez, quien habría cuestionado la actitud de Bullrich y planteado que la prioridad debe ser sostener el proyecto político encabezado por el presidente Javier Milei. Los reclamos, de acuerdo con fuentes parlamentarias, se realizaron en términos duros y dejaron en evidencia las diferencias internas dentro del espacio.

La controversia se originó luego de que Bullrich anunciara que presentará una “objeción de conciencia” frente a la decisión del Ejecutivo de impulsar el retiro del pliego de Michelli, una postura que contrasta con la estrategia definida por el Gobierno nacional.

Pese a los cuestionamientos, la senadora mantuvo su posición y evitó responder a las críticas formuladas durante la reunión. La dirigente ya había expresado públicamente su desacuerdo con la medida y reiteró que no acompañará el retiro de la candidatura.

Otro de los puntos que generó malestar entre algunos integrantes del bloque fue la difusión pública de la postura de Bullrich antes de que el tema fuera debatido internamente. También hubo planteos vinculados a la necesidad de preservar la confidencialidad de las conversaciones y discusiones que se desarrollan dentro de la bancada oficialista.

No obstante, la jefa del bloque no se encuentra sola en su postura. Entre quienes respaldan su posición aparecen los senadores Francisco Paoltroni, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, quienes también expresaron diferencias respecto de la decisión impulsada por el Ejecutivo.

El episodio volvió a reflejar las tensiones que atraviesa el oficialismo en el ámbito legislativo y dejó al descubierto una nueva disputa interna en momentos en que el Gobierno busca mantener cohesionado a su bloque para afrontar los próximos desafíos parlamentarios.