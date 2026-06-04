Juicio abreviado por abuso sexual en Salta tras clases de ESI

El juez Gustavo Ramiro Morizzio condenó a un joven de 22 años por abuso sexual en Orán, Salta, tras la denuncia de una niña de 8 años que reveló el hecho durante clases de educación sexual integral.

Hoy 01:24

El juez de Orán, Gustavo Ramiro Morizzio, ha dictado una condena en un juicio abreviado a un joven de 22 años por el delito de abuso sexual simple agravado por la guarda, relacionado con dos hechos específicos.

La sentencia impone una pena de 3 años de prisión condicional, además de la obligación de cumplir con reglas de conducta establecidas por el tribunal. Este acuerdo de pena fue consensuado por las partes involucradas, y el acusado aceptó su responsabilidad en los hechos.

La denuncia fue presentada en noviembre de 2023 por la madre de la menor, quien explicó que estaba separada del padre de la niña, que tiene 8 años y reside en Orán. Esto obligaba a la menor a viajar ocasionalmente a la ciudad para visitar a su padre.

La revelación de la niña, quien se mostró nerviosa y angustiada, ocurrió a raíz de las clases de educación sexual integral (ESI) recibidas en su escuela. Durante una visita a la familia de su padre en las fiestas de fin de año, la menor compartió con su madre que su tío había abusado de ella.

Según el testimonio de la niña, el abuso consistió en que su tío le tocó sus partes íntimas y la forzó a darle besos en la boca a cambio de jugar, actos que se repitieron en al menos dos ocasiones.

Este caso resalta la importancia de la educación sexual integral en el ámbito escolar, que puede empoderar a los niños para denunciar abusos y buscar ayuda, siendo crucial en la identificación y prevención de situaciones de violencia.