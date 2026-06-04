Tucumán: acuerdo de juicio abreviado por homicidio culposo de un policía

Un acuerdo de juicio abreviado en Tucumán resultó en la condena de un policía por homicidio culposo tras la muerte de una motociclista de 64 años en un accidente de tránsito.

Hoy 01:15

El pasado miércoles 3 de junio, se llevó a cabo una audiencia en la que se presentó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Unidad Fiscal de Homicidios II, liderada por Carlos Sale, y el imputado Víctor Gómez, de 27 años, así como su defensa técnica y la querella, que dio su conformidad expresa.

El oficial, Víctor Gómez, fue declarado autor material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo en un accidente de tránsito, debido a su conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo motorizado.

Las partes involucradas acordaron una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, además de cinco años de inhabilitación para conducir vehículos. El condenado también deberá cumplir con una serie de reglas de conducta y realizar un pago de reparación económica de $2.000.000.

Una vez escuchados los términos del convenio, el juez presente resolvió declarar admisible el acuerdo y aprobar oficialmente el juicio abreviado.

El accidente ocurrió el 22 de junio de 2022, alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando Gómez, mientras cumplía funciones policiales, conducía una camioneta Toyota Hilux por el carril sur de la avenida Independencia en San Miguel de Tucumán.

En ese momento, delante de su vehículo circulaba una motocicleta Honda Wave 110 cc., que era conducida por un hombre y acompañada por Ramona Páez Soria. A unos 30 metros de la intersección con calle Miguel de Güemes, el imputado impactó la motocicleta, causando que Páez Soria sufriera heridas de extrema gravedad.

Tras el accidente, la víctima fue trasladada al hospital Padilla, donde lamentablemente falleció a las 11:40 horas del mismo día, lo que desencadenó el presente proceso judicial.