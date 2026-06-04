Estafa millonaria en Jujuy por secuestro simulado de moto

Un hombre fue víctima de una estafa de 1,4 millones de pesos tras recibir un mensaje que simulaba el secuestro de su motocicleta en Alto Comedero, Jujuy.

Hoy 02:33

Un vecino del barrio Alto Comedero denunció haber sido víctima de una estafa millonaria que ascendió a 1,4 millones de pesos. El hecho se inició cuando el denunciante recibió un mensaje de un número desconocido a través de Whatsapp, informándole que su hermano estaba en peligro.

El mensaje indicaba que el hermano del denunciante estaba con el sospechoso y que para recuperar la motocicleta, debía transferir la suma de 1,4 millones de pesos. Ante esta situación alarmante, la víctima se sintió desesperada y comenzó a buscar el dinero solicitado.

Después de unos minutos, el denunciante realizó la transferencia a la billetera virtual indicada por el estafador, con la esperanza de liberar a su familiar y recuperar el vehículo. Este tipo de fraude es cada vez más común, especialmente con el uso de tecnologías de comunicación.

La situación dio un giro inesperado cuando, poco después de la transferencia, el hermano regresó a casa con la motocicleta. Al consultarlo sobre el mensaje recibido, el familiar negó que hubiera ocurrido algún secuestro o incidente relacionado.

Al darse cuenta de que había caído en una estafa, el hombre se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero para formalizar su denuncia, buscando justicia por la cantidad de dinero perdido.

Este caso resalta la importancia de extremar las precauciones ante situaciones de extorsión y fraude, donde los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad emocional de sus víctimas. Las autoridades instan a la población a denunciar estos hechos y a no ceder ante situaciones sospechosas.