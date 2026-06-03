La princesa Leonor completa con éxito el curso de paracaidismo

La princesa Leonor de Borbón ha completado exitosamente el Curso Básico de Paracaidismo, convirtiéndose en la primera miembro de la Familia Real española en obtener el título de cazador paracaidista.

Hoy 23:46

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha marcado un hito significativo en la historia de la monarquía española al completar exitosamente el Curso Básico de Paracaidismo. Con esta hazaña, se convierte en la primera integrante de la Familia Real española en obtener la distinción de cazador paracaidista.

Las imágenes impresionantes difundidas por la Casa Real muestran a la joven realizando su primer salto desde un avión militar. Esta experiencia es parte de su tercer año de formación castrense en el Ejército del Aire y del Espacio.

La Casa Real ha confirmado que la princesa concluyó con éxito el curso en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en la Base Aérea de Alcantarilla, en la Región de Murcia. Junto a cerca de medio centenar de compañeros de la Academia General del Aire, recibió la preparación necesaria para realizar saltos automáticos.

Las fotografías y videos oficiales documentan cada fase de esta rigurosa instrucción. Desde las prácticas iniciales en tirolina hasta el emocionante instante de lanzarse al vacío, la formación ha sido completa.

Un aspecto notable ha sido la serenidad que mostró la heredera durante este proceso, reflejada en las imágenes donde se la observa concentrada y segura. Este desafío se suma a su formación militar, que incluye un salto nocturno, uno de los componentes más complejos del programa.

Al finalizar el curso, Leonor recibió su diploma acreditativo y el distintivo oficial de cazador paracaidista. Su padre, Felipe VI, expresó su orgullo durante el Día de las Fuerzas Armadas, subrayando el esfuerzo y la dedicación de su hija en estos tres años de formación.

La agenda de la princesa se mantiene activa con múltiples actividades institucionales. Esta semana, será galardonada con la Medalla de Oro de la Asamblea Regional y la Medalla de Oro de la Villa de San Javier. Además, se trasladará a Madrid para asistir a la recepción del Papa durante su visita apostólica a España.