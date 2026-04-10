Bandera impulsa su "plan verde": alumnos de la EFA Tostado realizarán el censo de arbolado urbano

​El Intendente Jairo Colaneri firmó un convenio interprovincial y estratégico con la EFA N° 8205. Los estudiantes de 6° año aplicarán tecnología de georreferenciación para diagnosticar el estado forestal de la ciudad.

Hoy 20:41

En un paso decisivo hacia la modernización de la gestión ambiental, el intendente Jairo Colaneri encabezó ayer la firma de un convenio interinstitucional de colaboración mutua con la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) N° 8205 de Tostado. El acuerdo permitirá que los alumnos que cursan el último año de su formación secundaria y residen en nuestra ciudad, realicen sus pasantías profesionalizantes directamente en el territorio.

La comitiva educativa estuvo liderada por el rector de la institución, Roque Gambatese, quien destacó la importancia de que los jóvenes puedan volcar sus conocimientos técnicos en beneficio de su propia comunidad.

El eje central de este convenio es la ejecución del Censo de Arbolado Urbano, un proyecto ambicioso bajo la órbita del área municipal de Arbolado. Los estudiantes recorrerán los diferentes barrios de Bandera con una hoja de ruta clara:

* Georreferenciación: Ubicación exacta de cada ejemplar mediante coordenadas.

* Identificación botánica: Registro de las especies presentes en la vía pública.

* Diagnóstico Sanitario: Evaluación del estado de salud de los árboles.

* Prevención de Riesgos: Detección de posibles interferencias con el cableado o estructuras que puedan representar un peligro.

"Este censo no es solo un registro; es el cimiento científico sobre el cual construiremos nuestro Plan de Arbolado Urbano", señalaron fuentes municipales durante la firma.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal no solo obtiene datos precisos para planificar la forestación y el mantenimiento de la ciudad, sino que también fomenta la inserción laboral y práctica de los jóvenes locales. Los datos recolectados permitirán optimizar los recursos, saber dónde hace falta plantar y cómo cuidar mejor el patrimonio natural de Bandera.