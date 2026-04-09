Conmoción en Añatuya: intentaron apuñalar a dos menores en pleno centro

Las víctimas, residentes del Hogar "Madre Teresa de Calcuta", fueron emboscadas mientras se dirigían a clases de educación física. La intervención de un vecino evitó una tragedia.

Hoy 23:12

Lo que debía ser una tarde habitual de actividades escolares se transformó en una pesadilla para dos adolescentes de 14 y 15 años. El violento episodio ocurrió en la concurrida intersección de Avenida Isaac Wofcy y Avenida Gottau, en el corazón del Barrio Centro de Añatuya.

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Según informaron fuentes policiales, las menores —quienes residen en el Hogar Refugio "Madre Teresa de Calcuta"— caminaban con destino a su clase de educación física cuando fueron interceptadas por un grupo de personas. Sin mediar palabra de forma justificada, los agresores comenzaron a hostigarlas, escalando rápidamente hacia la violencia física.

El punto más crítico del ataque se produjo cuando una de las integrantes del grupo agresor extrajo un arma blanca de entre sus pertenencias. Según el relato de los testigos, la mujer intentó asestar varias puñaladas a la joven de 15 años.

"Fue una situación de extrema vulnerabilidad; las chicas estaban acorraladas en una de las esquinas más transitadas de la ciudad", señaló una fuente cercana a la investigación.

La tragedia no se consumó gracias a la valentía de un vecino que circulaba por la zona. Al advertir la brutalidad de la escena y la presencia del cuchillo, el hombre intervino de inmediato, logrando disuadir a los atacantes y resguardar a las menores. Aprovechando la distracción, las adolescentes lograron escapar y ponerse a salvo.

Tras el incidente, se radicó la denuncia formal en la Comisaría Cuarta de Añatuya. Las autoridades judiciales ya han sido notificadas y se espera que en las próximas horas se soliciten las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para identificar fehacientemente a los responsables.

Desde el entorno del Hogar Refugio manifestaron su profunda preocupación por la seguridad de las internas y solicitaron que se tomen medidas ejemplares contra los agresores para evitar que estos hechos de violencia urbana sigan escalando en la "Capital de la Tradición".