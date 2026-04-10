Denuncian estafas con reservas en el hotel Los Pinos de Las Termas

El establecimiento dice haber sufrido el hackeo de su sitio web. "Pagamos y no tuvimos servicio", aseguran los clientes afectados.

Hoy 07:08

La Justicia investiga una serie de estafas virtuales perpetradas en perjuicio de los clientes del Hotel Los Pinos de Las Termas de Río Hondo, valiéndose de un sitio apócrifo por internet que suplantó la identidad digital del hotel y concretó estafas por cifras importantes en reservas truchas.

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Pese al hermetismo con el que se investiga el caso, trascendió que la denuncia fue interpuesta por el representante legal de la firma, Sebastián Robles, ante el D-6 de la policía provincial, el 30 de marzo pasado.

Según el letrado, las autoridades del hotel descubrieron "la existencia de un sitio web apócrifo que suplantó la identidad digital del hotel y fue utilizado para captar reservas fraudulentas, mediante el cobro de transferencias bancarias a los alias LosPinosResort y los.pinos.resort, y muchos más".

Formalizada la denuncia Penal, el fiscal coordinador, Gustavo Montenegro, trabaja en la reconstrucción de la "treta" y detrás del dinero que los damnificados habrían destinado a reservas ficticias, sospechándose que los cerebros residen en otra provincia.

Asimismo, Robles adelantó que ahora solicitará algunas medidas para evitar "que las personas que contratan habitaciones del hotel sean estafadas" y, en tal sentido, recomendó "que las reservas sean hechas de manera telefónica".