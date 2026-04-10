La Banda: detienen a tres personas, secuestran cocaína y casi un millón de pesos en efectivo

El procedimiento se realizó en el barrio Menéndez y permitió incautar droga, dinero en efectivo y un celular clave para la investigación.

Hoy 12:12

Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó adelante un operativo antidrogas en el barrio Menéndez de la ciudad de La Banda, que culminó con la detención de tres personas y el secuestro de estupefacientes y dinero.

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El procedimiento se desarrolló en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, bajo directivas de la fiscalía interviniente, que ordenó un allanamiento en un domicilio del complejo habitacional, donde se sospechaba la existencia de actividades vinculadas al narcomenudeo.

Durante el operativo, los efectivos lograron secuestrar varios envoltorios listos para su comercialización, los cuales, tras las pruebas de campo, dieron positivo para cocaína. Además, se incautó una suma de $804.000 en efectivo y un teléfono celular que será sometido a pericias para profundizar la investigación.

Como resultado del procedimiento, tres personas fueron detenidas, quedando a disposición de la Justicia junto con todos los elementos secuestrados.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa en curso, con el objetivo de determinar posibles conexiones y avanzar sobre otros puntos de venta vinculados a la actividad ilícita en la zona.