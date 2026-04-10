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Se realizó un operativo integral de salud en el barrio Rincón Viejo

La jornada permitió acercar atención médica, controles y asesoramiento a los vecinos, fortaleciendo la atención primaria en la comunidad.

Hoy 13:38
La Banda

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Salud, llevó a cabo un operativo integral en el barrio Rincón Viejo, con el objetivo de acercar servicios esenciales y fortalecer la atención primaria en la comunidad.

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Durante la jornada, se brindaron distintas prestaciones destinadas a los vecinos, entre ellas atención médica, controles de salud, testeos de VIH y asesoramiento en diferentes áreas.

El operativo contó con la participación de médicos y profesionales de la salud de diferentes especialidades y contó además, con el acompañamiento del equipo de inmunización y la Oficina de Género.

Desde la organización destacaron y agradecieron el compromiso del personal del CAMM, quienes trabajan de manera constante para garantizar el acceso a la salud en los distintos sectores de la ciudad de La Banda.

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