Paro total de UTA deja sin servicio de colectivos a los santiagueños

La medida fue confirmada por el secretario general de la UTA local, Eduardo Palma, y afecta a todas las líneas urbanas e interurbanas, dejando sin servicio a miles de usuarios desde hoy.

Hoy 06:22

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Santiago del Estero lleva adelante un paro total de colectivos urbanos e interurbanos que comenzó a las 00 de este viernes 10 de abril, en reclamo por la falta de pago a los trabajadores del sector. La medida impacta de lleno en el transporte público, dejando sin circulación a todas las líneas durante la jornada.

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Desde el gremio indicaron que la decisión responde al incumplimiento salarial por parte de las empresas, una situación que, según señalaron, se viene repitiendo en los últimos meses y que derivó en esta medida extrema.

El secretario general de la UTA local, Eduardo Palma, explicó que la medida fue resuelta en asamblea y tiene como principal motivo la falta de pago del salario del mes de marzo. “El agravante es que los empresarios han manifestado que no tienen para pagar el 100% del sueldo”, sostuvo.

Palma detalló que el paro se lleva adelante con presencia en los lugares de trabajo y advirtió que la normalización del servicio dependerá del cumplimiento salarial por parte de las empresas. “Empresa que deposite el 100% de los salarios, los coches salen a circular. Y empresa que no, vamos a seguir con la medida”, afirmó.

El dirigente también señaló que, en diálogo con los empresarios, estos argumentaron dificultades financieras a raíz del aumento de costos, entre ellos la suba del gasoil, que pasó de $1.700 a $2.400 por litro en pocos días.

Asimismo, recordó que el plazo de pago de sueldos venció el miércoles 8, cuarto día hábil del mes, y que tras esperar una jornada más sin respuestas favorables, se resolvió avanzar con la huelga. La medida ya fue comunicada a la Secretaría de Trabajo de la provincia.

De no mediar una solución en las próximas horas, el paro por tiempo indeterminado continuará, afectando a miles de usuarios que dependen diariamente del servicio para trasladarse tanto en la capital como en el interior provincial.