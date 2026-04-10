A dos semanas de la condena de su ex, Emily Ceco confirmó un nuevo romance

La exparticipante de “Love is Blind” contó que está conociendo a alguien en esta nueva etapa de su vida.
En una entrevista que le dio a Matías Vázquez para Puro Show (etrece), Emily Ceco confirmó que está conociendo a alguien tras la dura situación que vivió con Santiago Martínez.
La mediática encontró al conductor en un evento y le reveló que está saliendo con Kevin Carugatti, un joven que está relacionado con el sector sindical de La Bancaria.
“No se cómo llegaste a su perfil, pero sí, estoy conociendo a alguien. Brindamos por este nuevo amor y capaz lo conocés en mi cumple”, se sinceró Emily.
La joven famosa por el reality Love is Blind intenta de esta manera olvidar la tormentosa etapa que vivió los últimos meses, en medio del proceso que derivó en la condena a su expareja, Santiago Martínez.
En diferentes espacios televisivos, Ceco habló en varias oportunidades de lo que sufrió a partir de lo que le hizo Martínez, lo que quedó certificado en primera instancia por la justicia penal.
El exnovio de Ceco fue condenado a 15 años de cárcel a Santiago Martínez por tentativa de femicidio, lesiones reiteradas y privación ilegal de la libertad.