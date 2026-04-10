La Capital multó a empresas de colectivos por no prestar servicio este viernes

Las sanciones alcanzan a varias líneas tras el incumplimiento del servicio por la mañana

Hoy 15:39

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de la Capital aplicó multas a las empresas prestatarias del transporte de pasajeros de la ciudad, por el incumplimiento del servicio durante la mañana de este viernes.

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Por lo tanto, se notificó a las empresas permisionarias de las resoluciones por las cuales se imponen fuertes sanciones económicas para cada una de las líneas de colectivos.

Las empresas multadas fueron El Emperador (por una línea), Pedro Francisco de Uriarte (por dos líneas) y a El Decano (por cinco líneas).

Cabe recordar, que debido a un conflicto entre los empresarios y el gremio de la Unión Tranviarios Automotor por la demora en el pago de haberes las unidades no salieron a cubrir los recorridos habituales.