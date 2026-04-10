Municipio de Tucumán y empresarios se reúnen para analizar el transporte

Hoy a las 10 horas, se llevará a cabo una reunión clave en Tucumán para discutir la situación del transporte público en la capital.

Hoy 17:10

En el contexto de la crisis que enfrenta el transporte público de pasajeros en Tucumán, se llevará a cabo una reunión entre las autoridades del municipio de San Miguel de Tucumán y los representantes de los empresarios del sector.

El encuentro está programado para las 10 horas en la sede de la intendencia y se anticipa que se tratarán las problemáticas actuales que afectan a los servicios de transporte.

Recientemente, se ha divulgado que la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) notificará al Ejecutivo municipal sobre una posible reducción de servicios, que podría alcanzar hasta un 25%, lo que impactaría de manera significativa en los recorridos de los colectivos urbanos.

La intendenta Rossana Chahla comentó: "Lo hablamos en el Consejo Federal de Intendentes y también lo hablamos con el gobernador, nosotros queremos una reunión con toda la gente del transporte para estudiar el diagnóstico de situación que tenemos".

Además, Chahla indicó que han solicitado información a los empresarios para realizar un análisis de costos. "Es importante saber cuántos empleados tienen, cuál es la flota, y hay algunos temas que están pendientes", añadió la intendenta.

La intendenta también destacó que actualmente desconocen los costos operativos que enfrentan los empresarios del transporte y enfatizó la relevancia de obtener esos datos para una mejor toma de decisiones.