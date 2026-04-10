Bullrich defendió la continuidad de Adorni y afirmó que Milei no intervendrá en la causa judicial

La senadora reconoció el impacto político de la investigación, pero sostuvo que el Gobierno respeta la presunción de inocencia y dejará que la Justicia actúe sin interferencias.

Hoy 18:09

El Gobierno de Javier Milei busca salir del impacto que generó la investigación sobre un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Al respecto, en una presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó: “Genera un impacto sin dudas, pero el Presidente siempre tomó la decisión de no involucrarse en los procesos judiciales. Y que solo juzgue la Justicia. Es duro para todos, pero no queremos romper el principio de inocencia de nadie”.

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“Tenemos que desjudicializar la política. Esperemos a que la Justicia juzgue. No hay que hablar antes de tiempo y esto va también para nosotros". Y ratificó: “El Presidente tomó la decisión de mantener a Adorni en su cargo”.

Luego, sin hacer mención específica a su posición respecto de la situación de Adorni, aclaró: “Ojalá que salga todo bien, y si no, si la Justicia decide otra cosa, se tomará la decisión correcta”.

En cuanto a sus vínculos en el Gobierno, fue también consultada por su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que es a la vez la presidenta del Senado. “Tengo una relación institucional con Villarruel, todas las semanas. Mi objetivo es que saquemos las leyes que necesitamos para hacer a Argentina grande de nuevo. Busco evitar la confrontación”, indicó Bullrich.

Otro momento clave de su participación en el evento fue cuando le preguntaron por su relación con el expresidente Mauricio Macri. “Hace un tiempo que no veo a Macri. Lo saludé para su cumpleaños”, reconoció.

Sobre el alejamiento, la exministra de Seguridad explicó: “Creíamos que había que meter la cabeza en el gobierno y comprometerse, no alcanzaba con el apoyo o los votos. Hay muchos funcionarios que vienen del PRO, lo mismo diputados y senadores. Fue la decisión correcta”.

No obstante, Bullrich hizo hincapié en que el PRO “está ayudando mucho en el Congreso y ayudó mucho en las elecciones, en las provincias donde se hicieron alianzas. Ese es el camino. Comprometerse a ese cambio histórico”.

Y sentenció: “Mauricio tiene una posición de ir ley por ley, pero después vota todo. Nos hablamos poco, pero yo lo respeto y lo voy a respetar siempre. Fue mi presidente”.

También habló de la posibilidad de encabezar la boleta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires en 2027. “Pensar en la Ciudad de Buenos Aires ahora, no da, es muy lejano. Soy de la Ciudad, vivo ahí, pero en este momento tengo que sacar las mejores leyes en el Senado. Esa es mi única preocupación hoy en día”, enfatizó Bullrich.