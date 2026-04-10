Con Zeballos presente, Boca confirmó los convocados para el clásico ante Independiente

El Xeneize dio a conocer la lista para enfrentar al Rojo en la Bombonera, con vueltas importantes y la ausencia de su capitán.

Hoy 19:34

Boca Juniors presentó la lista de convocados para el clásico frente a Independiente, en un contexto donde el ajustado calendario obliga a rotar y administrar cargas. El equipo dirigido por Claudio Ubeda viene de su debut en la Copa Libertadores y ya piensa en una seguidilla que incluye otro duelo copero y el Superclásico en el horizonte.

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La gran novedad pasa por las reapariciones de peso: Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos volvieron a ser citados y podrían sumar minutos. El arquero dejó atrás en tiempo récord una distensión grado 3 en el aductor y hasta tiene chances de ser titular, mientras que el “Changuito” regresaría tras dos meses de inactividad y arrancaría desde el banco.

Sin embargo, no todas son buenas noticias. La ausencia más importante será la de Leandro Paredes, quien llegó a la quinta amarilla ante Talleres y deberá cumplir una fecha de suspensión. El capitán se perderá el clásico en la La Bombonera y su lugar sería ocupado por Ander Herrera. Su regreso está previsto para el duelo ante River Plate.

Además, quedaron afuera de la nómina Lucas Janson, Agustín Martegani y Kévin Zenón, en una decisión que llama la atención considerando la rotación que planea el cuerpo técnico.

La lista de convocados de Boca para el clásico:

Arqueros: Leandro Brey, Agustín Marchesín y Javier García.

Defensores: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

Volantes: Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Alan Velasco y Tomás Aranda.

Delanteros: Ángel Romero, Miguel Merentiel, Adam Bareiro, Exequiel Zeballos y Milton Giménez.