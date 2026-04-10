Pinto: la obra del playón deportivo de la Escuela 737 está pronto a concluir

Las obras son ejecutadas por el Gobierno de la Provincia.

Hoy 19:24

El intendente Jorge Leguizamón de Pinto supervisó y constató el gran avance de la obra del playón deportivo cubierto de la Escuela N° 737 que ejecuta el Gobierno de la provincia.

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Leguizamón destacó que la obra presenta “un avance estimado en el 90 por ciento de su ejecución” y estimó que “a la brevedad se podrá entregar para su uso y aprovechamiento”.

Es una obra que significa un avance para la escuela y es de gran utilidad para los niños de Pinto, que podrán llevar adelante las clases de educación física y la práctica de deportes.